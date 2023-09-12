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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Норвегии и Грузии начали очный матч отбора к Евро, Хвича и Холанн – в основе

12 Сентября 2023 • 21:58 Комментировать
Норвегия
2:1
Грузия
1 1.26 X 6.00 2 15.00
2-й тайм

Национальные сборные Норвегии и Грузии начали отборочный матч на Евро-2024. Представим основные составы команд.

Норвегия: Нюланд, Айер, Страндберг, Эстигор, Бьоркан, Эдегор, Берг, Эурснес, Ларсен, Холанн, Нуса;

Грузия: Мамардашвили, Азаров, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Кочорашвили, Давиташвили, Каландадзе, Китеишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Напомним, что сегодняшние соперники играют в отборочной группе А и набрали по четыре очка, деля 3-4 места соответственно. Возглавляет квинтет команда Шотландии (15 очков), на втором месте – сборная Испании – шесть очков.

Стартовый свисток прозвучал в 21:45, время московское.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Грузии Сборная Норвегии Хвича Кварацхелия Эрлинг Холанн
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