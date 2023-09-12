Сборные Норвегии и Грузии начали очный матч отбора к Евро, Хвича и Холанн – в основе

Национальные сборные Норвегии и Грузии начали отборочный матч на Евро-2024. Представим основные составы команд.
Норвегия: Нюланд, Айер, Страндберг, Эстигор, Бьоркан, Эдегор, Берг, Эурснес, Ларсен, Холанн, Нуса;
Грузия: Мамардашвили, Азаров, Кашия, Кверквелия, Гочолеишвили, Кочорашвили, Давиташвили, Каландадзе, Китеишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.
Напомним, что сегодняшние соперники играют в отборочной группе А и набрали по четыре очка, деля 3-4 места соответственно. Возглавляет квинтет команда Шотландии (15 очков), на втором месте – сборная Испании – шесть очков.
Стартовый свисток прозвучал в 21:45, время московское.
Бан пользователя