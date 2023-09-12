Ямал установил очередной рекорд сборной Испании

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал продолжает бить один рекорд за другим.

Совсем недавно 16-летний вундеркинд стал самым молодым игроком, вышедшим в стартовом составе «Барселоны» в Ла Лиге, а также самым юным дебютантом и голеодором в истории испанской национальной команды. По сведениям Opta, сегодня Ямалу покорился очередной рекорд: выпускник академии «сине-гранатовых» попал в старт на матч отбора Евро-2024 против Кипра, что сделает его самым молодым игроком, выходившим в цветах сборной Испании с первых минут.

Встреча Испания – Кипр начнётся в 21:45 по московскому времени. Следить за её ходом можно на сайте LiveResult.ru, где пройдёт текстовая трансляция.