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​Сантуш может уйти из сборной Польши

12 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать

Фернанду Сантуш может покинуть должность главного тренера сборной Польши. Как сообщает Meczyki, во вторник португальский специалист около часа общался с руководителем Польского футбольного союза. Стороны приблизилась к расторжению трудового соглашения. Окончательного решения пока не принято, но в ближайшие дни или даже часы расставание может быть оформлено.

В пяти прошедших матчах отбора на чемпионат Европы - 2024 сборная Польши набрала шесть очков. Команда занимает только четвёртое текущее место в своей группе – выше идут Молдова, Чехия (по восемь очков) и Албания (десять очков).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Фернанду Сантуш
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