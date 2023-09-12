​Сантуш может уйти из сборной Польши

Фернанду Сантуш может покинуть должность главного тренера сборной Польши. Как сообщает Meczyki, во вторник португальский специалист около часа общался с руководителем Польского футбольного союза. Стороны приблизилась к расторжению трудового соглашения. Окончательного решения пока не принято, но в ближайшие дни или даже часы расставание может быть оформлено.

В пяти прошедших матчах отбора на чемпионат Европы - 2024 сборная Польши набрала шесть очков. Команда занимает только четвёртое текущее место в своей группе – выше идут Молдова, Чехия (по восемь очков) и Албания (десять очков).