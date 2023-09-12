Италия - Украина: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Италии и Украины проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Италия - Украина
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Протокол игры
Доннарумма Джанлуиджи•Ди Лоренцо Джованни•Скальвини Джорджио•Бастони Алессандро•Димарко Федерико•Фраттези Давиде•Локателли Мануэль•Барелла Николо•Дзаньоло Николо•Распадори Джакомо•Дзакканьи Маттиа
Бущан Георгий•Конопля Ефим•Забарный Илья•Кривцов Сергей•Миколенко Виталий•Степаненко Тарас•Зинченко Александр•Цыганков Виктор•Судаков Георгий•Ярмоленко Андрей•Довбик Артём
12 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).
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