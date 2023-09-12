Израиль - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Израиля и Беларуси проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Израиль - Беларусь
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Протокол игры
Глазер Омри•Даса Элазар•Витор Мигел•Лемкин Став•Ревиво Рой•Джехезкель Сагив•Лави Нета•Перец Дор•Глух Оскар•Вайссман Шон•Манор Соломон
Плотников Максим•Карпович Сергей•Волков Захар•Поляков Денис•Политевич Сергей•Корзун Никита•Капленко Кирилл•Бочеров Валерий•Концевой Артём Александрович•Морозов Владислав•Печенин Кирилл
12 сентября. Стадион "Блумфилд".
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