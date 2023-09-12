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Чемпионат Европы по футболу 2024

Израиль - Беларусь: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

12 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Израиль
0:0
Беларусь
1 1.42 X 4.80 2 8.00
1-й тайм

Сборные Израиля и Беларуси проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Израиль0:0Беларусь
Глазер ОмриДаса ЭлазарВитор МигелЛемкин СтавРевиво РойДжехезкель СагивЛави НетаПерец ДорГлух ОскарВайссман ШонМанор Соломон
Запасные: Дэвид ДинДавидзаде ОфирДжабер МахмудГерафи ЙоавАбу-Абайд ИядСафури РамизПерец ДаниэльАбу-Фани МохаммадКинда ГадиКаничовски ГабиТургеман ДорБарибо Тай
Плотников МаксимКарпович СергейВолков ЗахарПоляков ДенисПолитевич СергейКорзун НикитаКапленко КириллБочеров ВалерийКонцевой Артём АлександровичМорозов ВладиславПеченин Кирилл
Запасные: Пархоменко ЕгорКовалёв ЮрийБахар ИванМалькевич ВладиславКудравец АндрейСавицкий ПавелИгнатович СергейЛео КапилевичЛисакович ВиталийБыков Артём ГеннадьевичСелява Александр
12 сентября. Стадион "Блумфилд".
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ИЗРАИЛЬ БЕЛАРУСЬ
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0
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Румыния Румыния
Косово
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