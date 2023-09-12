Испания - Кипр: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Испании и Кипра проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Испания - Кипр
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Протокол игры
Унай Симон•Карвахаль Даниэль•Ле Норман Робен•Лапорт Эмерик•Гайя Хосе•Гави•Родри Эрнандес•Мерино Микель•Ямаль Ламин•Мората Альваро•Уильямс Нико
Малл Джоэл•Каро Андреас•Гогич Александрос•Лайфис Константинос•Андреу Стелиос•Кириаку Хараламбос•Кусулос Янис•Харалампус Харалампос•Коррейя Андерсон•Кастанос Григорис•Сотириу Пиерос
12 сентября. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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