Сборная Испании озвучила состав на игру с киприотами

В рамках отбора на чемпионат Европы – 2024 во вторник вечером сборная Испании будет принимать Кипр. Рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте принял решение включить в стартовый состав таких исполнителей:

Симон, Гайя, Лапорт, ле Норман, Карвахаль, Родри, Мерино, Гави, Уильямс, Ямаль, Мората.

Матч между сборными Испании и Кипра стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В трёх прошедших матчах отборочного цикла сборная Испании набрала шесть очков.