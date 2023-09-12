​Сборные Италии и Украины назвали составы на очный матч

Во вторник вечером в рамках отбора на чемпионат Европы будут играть сборные Италии и Украины.

Рулевой итальянской сборной Лучано Спаллетти решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Доннарумма, ди Лоренцо, Скальвини, Бастони, Димарко, Локателли, Фраттези, Барелла, Дзакканьи, Дзаньоло, Распадори.

Наставник украинской сборной Украины Сергей Ребров, в свою очередь, включил в стартовый состав следующих исполнителей: Бущан, Конопля, Забарный, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Цыганков, Ярмоленко, Судаков, Довбик.

Матч между сборными Италии и Украины стартует в 21:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.