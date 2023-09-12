Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Адани призвал итальянских фанатов не освистывать Доннарумму и украинский флаг

12 Сентября 2023 • 19:26 Комментировать
Италия
...
Украина
1 1.50 X 4.30 2 7.40
Через 1 ч. 42 мин.

Сегодня вечером сборная Италии сыграет в важнейшем для себя матче в рамках квалификации к Евро-2024 со сборной Украины. Бывший футболист итальянской сборной Даниэле Адани призвал итальянских фанатов не освистывать голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а также украинский флаг.

- Хочу попросить тифози не освистывать Джанлуиджи Доннарумму, а также других игроков итальянской сборной. Нашим ребятам нужна поддержка публики, которая настроена доброжелательно. Также не освистываем украинский гимн. Они пытаются подарить радость своему страдающему народу, - цитирует слова Адани pianetamilan.it.

Следить за событиями игры между сборными Италии и Украины можно в формате прямой онлайн-трансляции.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Украины Даниэле Адани
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ИТАЛИЯ УКРАИНА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
12.09.23 в 21:45
Италия Италия
Украина Украина
1.50 4.40 7.60
Видео
12.09.23 в 21:45
Бельгия Бельгия
Эстония Эстония
1.11 10.00 30.00
Видео
12.09.23 в 21:45
Швеция Швеция
Австрия Австрия
2.38 3.35 3.20
Видео
12.09.23 в 21:45
Израиль Израиль
Беларусь Беларусь
1.36 5.20 9.60
Видео
12.09.23 в 21:45
Норвегия Норвегия
Грузия Грузия
1.50 4.40 7.20
Видео
12.09.23 в 21:45
Мальта Мальта
Северная Македония Северная Македония
5.40 3.75 1.73
Видео
12.09.23 в 21:45
Румыния Румыния
Косово
1.89 3.50 4.60
Видео
12.09.23 в 21:45
Швейцария Швейцария
Андорра Андорра
1.04 18.00 70.00
Видео
12.09.23 в 21:45
Испания Испания
Кипр Кипр
1.04 18.00 70.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Сентября
19:26 · Чемпионат Европы 2024
​Адани призвал итальянских фанатов не освистывать Доннарумму и украинский флаг
19:08 · Чемпионат Европы 2024
​Донадони: «Сборная не в порядке, не стоит ждать чудес от Спаллетти»
18:36 · Беларусь
Гуренко объяснил провальный отбор сборной Беларуси на Евро
18:15 · Германия. Бундеслига
​Хёнесс дал понять, что «Бавария» готова отпустить Нагельсманна
17:43 · Германия. Бундеслига
Хесслер: «Баумгарт – лучший кандидат на пост главного тренера Германии» эксклюзив
17:38 · Чемпионат Европы 2024
​Сантуш остаётся тренером сборной Польши
15:09 · Германия. Бундеслига
​Немецкий футбольный союз ещё не связывался с «Баварией» по поводу Нагельсманна слухи
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес: «Португалия готова побеждать без Роналду» 1
08:46 · Англия. Премьер-лига
Маттеус высказался о приглашении Клоппа в сборную Германии
08:33 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти - о матче с Украиной: «Я не смог вызвать всех футболистов, которых хотел»
08:21 · Чемпионат Европы 2024
Магат: «Сборная Германии не соответствует своему уровню»
08:07 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт рассказал о настрое Англии на игру с Шотландией
07:42 · Чемпионат Европы 2024
Инасиу оценил разгромную победу Португалии со счётом 9:0
07:30 · Чемпионат Европы 2024
Известный немецкий тренер готов возглавить сборную Германии
03:21 · Италия. Серия А
​Каннаваро: «Итальянский футбол надо усиливать»
Все новости