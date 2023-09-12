​Адани призвал итальянских фанатов не освистывать Доннарумму и украинский флаг

Сегодня вечером сборная Италии сыграет в важнейшем для себя матче в рамках квалификации к Евро-2024 со сборной Украины. Бывший футболист итальянской сборной Даниэле Адани призвал итальянских фанатов не освистывать голкипера Джанлуиджи Доннарумму, а также украинский флаг.

- Хочу попросить тифози не освистывать Джанлуиджи Доннарумму, а также других игроков итальянской сборной. Нашим ребятам нужна поддержка публики, которая настроена доброжелательно. Также не освистываем украинский гимн. Они пытаются подарить радость своему страдающему народу, - цитирует слова Адани pianetamilan.it.

Следить за событиями игры между сборными Италии и Украины можно в формате прямой онлайн-трансляции.