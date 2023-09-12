​Донадони: «Сборная не в порядке, не стоит ждать чудес от Спаллетти»

Сборная Италии не сумела переиграть македонцев, игра закончилась вничью, породив новую волну дискуссий о кризисе в стане национальной команды Италии. Эту точку зрения поддерживает и Роберто Донадони, бывший футболист итальянской сборной, он считает, что ждать чудес от Лучано Спаллетти, проведшего свой первый матч у руля сборной, не стоит.

- Англия забила Македонии семь голов, мы же едва смогли один. Такой у Спаллетти технический материал, чудес с ним не сотворишь Но мы должны брать свое характером, если не техникой, - цитирует слова Спаллетти pianetamilan.it