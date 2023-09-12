​Сантуш остаётся тренером сборной Польши

После поражения сборной Польши от Албании (0:2) в прессе появилась информация о том, что Фернанду Сантуш будет уволен с поста главного тренера. Впрочем, опытный португальский специалист продолжит работать со сборной Польши. Эту должность он будет занимать как минимум до конца отбора на Евро-2024, сообщает TVP Sport.

Сборная Польши сейчас занимает четвёртое место в своей отборочной группе с шестью очками. Выше идут Молдова, Чехия (по восемь очков) и Албания (десять очков).

В октябре сборная Польши проведёт матчи против Фарерских островов (на выезде) и Молдовы (дома).