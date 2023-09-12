Клопп хочет возглавить сборную Германии: Реально ли это

Сборная Германии ищет нового главного тренера, а один из лучших местных тренеров Юрген Клопп хотел бы занять эту должность. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, возможен ли этот союз прямо сейчас.

Клопп хочет стать главным тренером сборной Германии

«Работа тренером национальной сборной — это большая честь для меня, и в этом нет никаких сомнений», – признавался Клопп в интервью Sky Germany летом. 56-летний наставник видит Бундестим в роли продолжения своей карьеры. В целом это обычный трек для тренеров, когда после напряжённой многолетней работы в клубе они переходят на менее насыщенную должность в сборной. Будущим летом, например, Карло Анчелотти должен принять бразильскую команду.

Тем не менее летом тот же Клопп оговаривался. «Проблема, которая стоит на пути всего этого, заключается в моей лояльности. Я не могу сейчас уйти из «Ливерпуля» и сказать, что на короткое время приму Германию. Это не сработает, да и запроса такого нет. Если я должен сделать это в какой-то момент, то я должен быть доступен, а сейчас я недоступен. У меня есть ответственность перед клубом», – добавил наставник. Однако с момента этого комментария изменился один важный фактор – соответствующий запрос появился.

Нужен ли Клопп сборной Германии?

Тут сомнений быть не может. Наверняка в Германии хотят, чтобы сборную возглавлял местный специалист, а найти сильного местного наставника не так просто. Прямо сейчас из доступных есть разве что Юлиан Нагельсманн. Все другие кандидатуры серьёзно уступают в классе. При этом Клопп как тренер сильнее молодого Нагельсманна прямо сейчас.

Вдобавок к этому сборная Германии готовится к домашнему Евро, что накладывает дополнительное давление. Бундестим хочет выиграть любой турнир, но всё же крупный форум на родине – это особая история. Увольнение Флика менее чем за год до старта точно не входило в планы, но национальная команда явно находится в кризисе, из которого надо срочно вылезать. Клопп был бы идеальной кандидатурой.

Отпустит ли «Ливерпуль» Клоппа, если поступит запрос?

В этом-то и есть главная проблема. Уж точно мерсисайдцы не хотят по ходу сезона менять тренера в ситуации, когда к этому нет предпосылок. Наверное, возможность ухода Клоппа в «Ливерпуле» были бы готовы обсудить летом, после неудачного прошлого футбольного года. Однако теперь, после трансферной кампании, проведённой под тренера, когда команда, кажется, преодолела кризис, никто на «Энфилде» не захочет рушить конструкцию. Пример «Челси» прошлого сезона перед глазами.

Контракт Клоппа действует до 2025 года. Не факт, что тренер его отработает, но всё же логичнее выглядит расставание по окончании сезона, чтобы у нового наставника было время подготовить команду. И уж не стоит всерьёз обсуждать возможность совмещения. В топ-клубе на это точно не пойдут. Наверняка Клопп может в одностороннем порядке расторгнуть договор, но в этом случае придётся платить солидную неустойку, которую Немецкий футбольный союз едва ли готов будет потянуть.

Возглавит ли Клопп сборную Германии?

Сейчас вероятность этого близка к нулю. Что касается будущего, то это весьма вероятно. Правда, не стоит считать такой поворот неизбежностью. «В принципе это интересная работа. Но я пока не знаю, буду ли заниматься чем-то совершенно другим после ухода из «Ливерпуля». Я хочу держать свои возможности открытыми», – уточнил Клопп.

Тем не менее можно предположить, что следующим летом такой вариант вполне осуществим. Если сборную Германии возглавит Юлиан Нагельсманн, то вряд ли он захочет занимать этот пост ещё два года после Евро. Вероятнее всего, наставник предпочтёт вернуться в клубный футбол. При этом Клопп в случае ухода из «Ливерпуля» (например, если сезон всё же получится вновь неудачным или по другой причине) вряд ли захочет тут же окунаться с головой в новый подобный проект, а вот работа в сборной станет некой передышкой.

С другой стороны, пока ничего не предвещает, что Клопп покинет «Ливерпуль». Во всей Премьер-лиге он из тренеров работает дольше всех с одним клубом, где его любят. Контракт действует, так что пока работа в сборной Германии не выглядит для наставника очевидным шагом следующим летом.

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Роман Андреев