Германия в кризисе: Флика уволили, кто поведёт сборную на домашний Евро

Ханс-Дитер Флик покинул пост сборной Германии. Таким образом, менее чем за один год до домашнего Евро Бундестим осталась без наставника. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается понять, что происходит с командой.

Флик не справился

Ханс Флик ради сборной Германии покинул «Баварию», что многих удивило. В современном футболе клубная команда считается более интересной, но наставник хотел триумфа на национальном уровне. Однако из этого ничего не получилось. На чемпионате мира сборная Германии провалилась, не сумев выйти из группы с Японией и Коста-Рикой. Тем не менее Флика оставили во главе команды готовить её к домашнему Евро.

Однако 2023 год стал для немцев кошмаром. Сборная Германии провела 6 матчей, из которых выиграла только самый первый – против Перу. Была ещё ничья с Украиной. Помимо этого, немцы проиграли Бельгии, Польше, Колумбии и всё той же Японии. Удивительно, что в Германии даже не стали ждать окончания текущей паузы, и на матч против французов 12 сентября команду в роли наставника выведет Руди Фёллер.

Кто возглавит сборную Германии?

Хочется верить, что всё же Фёллер будет лишь исполняющим обязанности. В роли главного тренера он не работал с 2005 года. Да и вообще тренерская карьера Фёллера была непродолжительной и не слишком успешной. Финал чемпионата мира-2002 выглядит скорее случайностью. При этом надо помнить, что на мундиале в Японии и Южной Корее немцам безумно повезло с сеткой: Ирландия, Камерун и Саудовская Аравия – в группе, Парагвай, США и Южная Корея – в плей-офф до финала.

Главным претендентом на вакантный пост в сборной Германии называется Юлиан Нагельсманн, что выглядит довольно логично. Этот немецкий топ-тренер находится без работы. Возможно, по ходу сезона он захочет принять какой-либо клуб. В то же время сейчас можно принять сборную Германии, а уже следующим летом, после домашнего Евро, её покинуть.

Кто ещё претенденты? На самом деле сказать сложно. Лучшие немецкие тренеры заняты в клубах, покидать их не будут. Молодёжку возглавляет Антонио ди Сальво и делает это не очень успешно (летом на Евро для соответствующего возраста Бундестим набрала 1 очко в 3 матчах группы).

Конечно, немцы могут попробовать иностранца. Антонио Конте свободен, а для сборной он выглядит хорошим вариантом. Однако есть ощущение, что немецкая гордость не позволит отдать сборную варягу. Правда, есть ряд иностранцев, на которых, наверное, в Германии согласятся. Это австрийцы Ральф Хазенхюттль и Оливер Гласнер, а также швейцарец Люсьен Фавр. Они в принципе уже почти свои.

Есть ещё Феликс Магат. Вариант выглядит безумным, но Немецкий футбольный союз, который находится в цейтноте, может пойти на любой шаг.

В тренере ли проблема?

Безусловно, сборная Германии под руководством Флика играла ужасно, явно ниже своих способностей. Однако есть ощущение, что просто из-за подбора кадров Бундестим сейчас не выглядит реальным претендентом на победу на домашнем Евро. У команды есть много кадровых проблем, которые не решить чудесным образом.

У немцев проблемы в центре обороны. Найти достойного напарника Антонио Рюдигеру сложно. Нико Шлоттербека Флик предпочитал использовать слева, чтобы не было дыры там. В центре же играли Зюле, Тиав, Та, из которых никого нельзя назвать супернадёжным вариантом.

Другая очевидная проблема – это нападающий. Тимо Вернер никак не наберёт форму образца до перехода в «Челси». Никлас Фюллькруг всё же не кажется нападающим топ-уровня. Кай Хаверц в роли центрального форварда – это главный мем Английской премьер-лиги последних лет. Честно говоря, когда едва ли не главная надежда в атаке нынешней сборной – это Лерой Сане, выглядит это не слишком перспективно.

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Чего добьётся сборная Германии на Евро?

Прямо сейчас сборная Германии не выглядит претендентом на победу на домашнем Евро. Слишком много у команды проблем, помимо отсутствия наставника. Тем не менее за оставшееся время многое может поменяться. Возможно, тот же Нагельсманн, который хорошо знаком с игроками «Баварии», сможет быстро вылепить из текущего набора игроков интересную команду.

В любом случае на Евро немцы даже со всеми проблемами должны спокойно попадать в восьмёрку сильнейших команд, после чего многое будет зависеть от соперника, удачи и текущего состояния.

Роман Андреев