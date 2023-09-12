Мартинес: «Португалия готова побеждать без Роналду»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес рассказал о значимости нападающего Криштиану Роналду для национальной команды.

«Роналду является важной частью коллектива. Его присутствие придает другим игрокам уверенность. Криштиану очень опытен, в нем нельзя сомневаться. Но при этом наша сборная готова побеждать и без него», - передает слова наставника O Jogo.

Накануне сборная Португалии одержала разгромную победу над Люксембургом со счетом 9:0. Роналду пропускал эту встречу из-за перебора желтых карточек.

Напомним, что на клубном уровне 38-летний форвард выступает за саудовский «Аль-Наср».