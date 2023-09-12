Спаллетти - о матче с Украиной: «Я не смог вызвать всех футболистов, которых хотел»

Рулевой сборной Италии Лучано Спаллетти пообщался с представителями СМИ в преддверии поединка квалификации чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Украины.

«Я не смог вызвать всех футболистов, которых хотел. Пытался поговорить с тренерами команд, однако некоторые из них не взяли трубку. Я бы хотел привлечь всех. Наш приоритет – квалификация на чемпионат Европы», - передает слова специалиста Football-Italia.

Матч между сборными Италии и Украины состоится сегодня на стадионе в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. В преддверии этой встречи хозяева занимают третье место, а гости – второе.