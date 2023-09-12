Магат: «Сборная Германии не соответствует своему уровню»

Известный немецкий специалист Феликс Магат заявил о намерении занять вакантный пост главного тренера национальной сборной Германии.

«Я не в курсе, какие требования у федерации по новому кандидату. Но очевидно, что сейчас команде нужен тренер, который сможет собрать эту команду в единое целое и добавить ей уверенности. Сейчас сборная не соответствует своему уровню.

Думаю, у меня есть навыки для того, чтобы исправить ситуацию. У меня есть опыт работы с проблемными командами», - приводит слова специалиста Norddeutscher Rundfunk.

Напомним, что на днях с поста рулевого сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик.