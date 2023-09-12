Саутгейт рассказал о настрое Англии на игру с Шотландией

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского поединка против национальной команды Шотландии.

«Нам нужно подойти к этому противостоянию максимально свежими. На подготовку у нас было на один день меньше, чем у соперника. Нам будет противостоять отличная команда, которая выложится на поле по максимуму. В этой встрече не будет экспериментов с составом», - передает слова специалиста ESPN.

Контрольная встреча между англичанами и шотландцами состоится в Глазго сегодня, 12 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.