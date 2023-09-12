Инасиу оценил разгромную победу Португалии со счётом 9:0

Защитник национальной команды Португалии Гонсалу Инасиу пообщался с журналистами после поединка квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024 против сборной Люксембурга. Пиренейцы одержали разгромную победу со счетом 9:0.

«Мы отлично вошли в игру. Я отметился дублем, это первые голы для меня за национальную команду. Очень доволен, но нам нужно продолжать двигаться дальше. Во время тренировок мы отрабатывали оборону в четыре защитника, и мне удалось хорошо адаптироваться», - цитирует Гонсалу пресс-служба УЕФА.

Следующий матч отбора сборная Португалии проведет против национальной команды Словакии 13 октября.