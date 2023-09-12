Известный немецкий тренер готов возглавить сборную Германии

Появился еще один претендент на пост главного тренера сборной Германии. После разгромного поражения от Японии (1:4) в товарищеском матче из «бундестим» был уволен Ханс-Дитер Флик.

Согласно сообщениям Sky Sport Germany, экс-тренер мюнхенской «Баварии» Феликс Магат заявил о готовности принять национальную команду. 70-летний специалист считает, что обладает всеми необходимыми качествами для управления лучшими игроками страны.

Последним местом работы Феликса была берлинская «Герта», которую он покинул в прошлом году.

Напомним, что Германия является хозяйкой чемпионата Европы, который пройдет летом следующего года.