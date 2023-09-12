Немецкой машине требуется смазка: какие изменения ждут Бундестим

Сборная Германии переживает не лучшие свои времена. В рамках чемпионата Европы-2020 немцы вылетели с турнира уже на стадии 1/8 финала. На двух последних чемпионатах мира Бундестим не смогла выйти из группы. Хотя совсем ещё недавно для четырёхкратных чемпионов мира поражение в полуфинале главного турнира Старого Света считалось трагедией. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, на какие изменения готова Бундестим, чтобы продемонстрировать удачное выступление на домашнем чемпионате Европы.

Пять неудач подряд

На правах хозяйки Германия не участвует в отборочном цикле чемпионата Европы. Поэтому проводит товарищеские контрольные матчи. Если вспомнить национальную сборную России образца 2018, то перед домашним мундиалем результаты парней Черчесова не впечатляли. Но и особых ожиданий от чемпионата мира–2018 в нашей стране не было. В Германии настроения против сборной ухудшились после пяти подряд неудачных матчей. Все поединки немцев в текущем календарном году представлены ниже

25.03.2023 Германия – Перу 2:0

25.03.2023 Германия – Бельгия 2:3

12.06.2023 Германия – Украина 3:3

16.06.2023 Польша – Германия 1:0

20.06.2023 Германия – Колумбия 0:2

09.09.2023 Германия – Япония 1:4

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Одна победа и один ничейный результат при далеко не самых сильных соперниках. Причём все пять матчей Германия провела дома.

Флик

Нервы у немецкого руководства не выдержали после последнего матча с Японией. Ещё свежи воспоминания о поражении 1:2 от Страны восходящего солнца на мундиале. На этот раз Япония забила на два больше. Ответственность за неудачу возложили на Ханса-Дитера Флика, который руководил сборной Германии с сентября 2021 года. В итоге состоялась первая отставка главного тренера сборной в истории немецкого футбола.

Флик был 11-м наставником национальной команды за её 125 летнюю историю. Экс-наставник мюнхенской «Баварии» отработал в сборной Германии ровно 2 года. Меньше него Бундестим возглавлял только Эрих Риббек (1 год и 8 месяцев). Любопытно, что оба наставника – единственные из 11 тренеров, которые не могут похвастать никакими достижениями с национальной сборной. Отметим, что дольше всех в сборной Германии проработал предшественник Флика Йоахим Лёв (14 лет 11 месяцев) и он же является рекордсменом по количеству достижений (6 наград различного достоинства).

Проблема с форвардами

Но если копнуть глубже, то окажется, что проблема не только в тренере. В шести последних матчах, представленных выше, немецкая команда забила 8 мячей. Четыре из них на счету 30-летнего Никласа Фюллькруга. И хотя его статистика за сборную достаточно хороша (9 матчей, 7 голов), форвард две недели как перебрался в дортмундскую «Боруссию». За «шмелей» Фюллькруг голами пока не отметился. Во все лучшие времена у Бундестим были такие забивные форварды, как Оливер Бирхофф, Герд Мюллер, Юрген Клинсманн, лучший бомбардир всех мундиалей Мирослав Клозе и нынешний временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Руди Фёллер. Все они играли в командах топ-уровня. Фюллькруг ещё недавно выступал за скромный «Вердер», а вызов в сборную получил только в ноябре прошлого года.

Проблемы в обороне

Травма Нойера добавила проблем и на последнем рубеже. Бесспорно, есть Марк-Андре Тер Штеген, но 9 пропущенных мячей за 6 матчей не добавляют уверенности. Особенно, когда у тебя за спиной Кевин Трапп, который за одну встречу с Украиной пропустил трижды. Но экс-наставник сборной Германии Флик ещё полгода назад заявлял о том, что выбор вратарей у него всё-таки есть, а вот в обороне настоящая беда. В решающей для Флика игре с Японией на позиции левого защитника играл Шлоттербек, который является номинальным центрдефом. В итоге провалы в обороне, где в центре выступала далеко не лучшая связка Зюле – Рюдигер, привели к четырём пропущенным голам от Японии. При этом гости владели мячом всего 33% времени.

Проблемы в головах

От Флика ждали, что он сможет сделать то, что сделал 20 лет назад Руди Фёллер. После провального чемпионата Европы–2000 он сменил Эриха Риббека, привлёк молодёжь, добавил мотивации опытным игрокам и завоевал вместе со сборной Германии серебро на чемпионате мира–2002. Вместо этого на прошедшем мундиале опытные игроки добавили всей стране конфликта, приковав внимание не к своей игре, а к обсуждению прав человека и демонстрации радужных повязок. Регулярные эксперименты с составом Флика, который явно поплыл после ряда неудач ещё весной этого года, лишь добавили проблем и без того нестабильной Германии.

Сменщикам Флика, среди которых наиболее вероятным считается Юлиан Нагельсманн, придётся столкнуться с теми же проблемами. Однако костяк у сборной Германии есть, а значит, некогда отлаженному механизму не требуется капитальный ремонт, ему необходима лишь смазка.

Результаты сборной Германии на последних пяти крупных турнирах