​Фёллер: «Было видно, что в последние месяцы Флик подустал»

Сборная Германии осталась без главного тренера, Ханс-Дитер Флик покинул должность наставника после провала в товарищеском матче с японцами (нечасто случается, что тренера сборной увольняют после товарищеской игры, но в этот раз произошло именно так). Руди Феллер, который будет руководить сборной в ближайшем матче, поделился своим мнением о случившемся:

- Честно говоря, в последние месяцы я видел, что он подустал. Он делал все, чтобы улучшить игру, но не все получилось, надо признать. Я присоединился к сборной лишь ради того, чтобы поддержать его, - цитирует слова Феллера итальянское новостное агентство ITASportPress.