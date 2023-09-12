Жота: Могли забить Люксембургу ещё больше

Нападающий португальской сборной Диогу Жота прокомментировал победу над Люксембургом в отборочном матче Евро-2024.

«Команда продемонстрировала отличную самоотдачу как в нападении, так и в защите. Мы были вознаграждены большим числом голов и очередной игрой на ноль. Мы забили девять раз, могли и больше», — приводит слова форварда «Ливерпуля» официальный сайт УЕФА. По мнению Диогу, пиренейцы находятся на старте новой эры, лишь усваивая идеи нового тренера Роберто Мартинеса, а такой матч может стать ориентиром для дальнейшего прогресса.

Напомним, что сборная Португалии одержала самую крупную победу в своей истории, выиграв у Люксембурга со счётом 9:0. После шести туров у чемпионов Европы 2016 года стопроцентный показатель в группе и разница мячей 24:0.