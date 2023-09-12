​Сборная Шотландии забила два самых быстрых выездных гола за более чем полвека

В очередном туре отборочного турнира к Евро-2024 сборная Шотландии, лидирующая в группе А, слетала на Кипр и накидала там три безответных мяча местной команде. При этом два из них были забиты уже к шестнадцатой минуте игры - как оказалось, это были два самых быстрых гола сборной Шотландии за последние более чем полвека.

В последний раз шотландцы забивали столь же быстро два гола на выезде в далеком мае 1969 года - тогда от их футбольной агрессивности пострадала «братская» сборная Уэльса, причем это был внутренний поединок существовавшего тогда британского чемпионата. Тот давний матч закончился в итоге со счетом 5:3 в пользу сборной Шотландии.