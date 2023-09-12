​Уокер - 450-й автор гола в футболке сборной Англии

Мы уже сообщали о том, что в матче между сборными Англии и Украины Кайл Уокер забил свой первый гол в составе английской сборной, и стал, таким образом, 450-м игроком в истории сборной Англии, забивавшим за нее.

Это случилось в 77-м матче Кайла в составе национальной команды. Свой первый матч в составе сборной он провел в 2011 году. Стал вице-чемпионом Европы в 2021 году, когда английская команда проиграла в финале итальянцам. На клубном уровне последние шесть лет Кайл Уокер выступает за «Манчестер Сити».

Кстати, в следующем туре группы С англичане сыграют как раз с итальянцами.