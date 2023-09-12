Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес прокомментировал историческую победу над Люксембургом в отборочном матче Евро-2024.

«Сегодня порадовало то, что при счете 4:0 или 5:0 команда продолжала играть так же, как при счёте 0:0. Это показывает ценности игроков и то, что уважение к команде имеет важное значение», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба УЕФА.

По его словам, команда прибавляла весь сбор, начиная с первого дня. Мартинес также отметил, что в дальнейшем от Португалии можно ожидать аналогичных результатов из-за высокого качества исполнителей.

Напомним, что пиренейцы выиграли домашний поединок со счётом 9:0, что стало крупнейшей победой в их истории. После шести туров сборная Португалии набрала 18 очков с разницей мячей 24:0.