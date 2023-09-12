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Чемпионат Европы по футболу 2024

Данилу: С Роналду результат против Люксембурга был бы тот же

12 Сентября 2023 • 01:24 Комментировать (1)
Португалия
9:0
Люксембург
окончен

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра высказался об отсутствии Криштиану Роналду в победном матче отбора к Евро-2024 против Люксембурга.

«Если бы Криштиану Роналду играл, результат был тот же. Он помог бы голами и передачами. Не из-за его отсутствия эта игра была выиграна с разницей в девять голов», - приводит слова опорного хавбека «ПСЖ» Cabine Desportiva. 

Напомним, что сборная Португалии одержала победу со счётом 9:0, что стало рекордным успехом в истории национальной команды. Криштиану Роналду пропускал матч из-за дисквалификации. 

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Данилу Перейра
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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Сентября 2023 в 02:03
Пошли утешения.. А-ха-ха-ха.. 😂
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