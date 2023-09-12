Данилу: С Роналду результат против Люксембурга был бы тот же

Полузащитник сборной Португалии Данилу Перейра высказался об отсутствии Криштиану Роналду в победном матче отбора к Евро-2024 против Люксембурга.

«Если бы Криштиану Роналду играл, результат был тот же. Он помог бы голами и передачами. Не из-за его отсутствия эта игра была выиграна с разницей в девять голов», - приводит слова опорного хавбека «ПСЖ» Cabine Desportiva.

Напомним, что сборная Португалии одержала победу со счётом 9:0, что стало рекордным успехом в истории национальной команды. Криштиану Роналду пропускал матч из-за дисквалификации.