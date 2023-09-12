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Гризманн назвал любимых игроков в сборной Германии

12 Сентября 2023 • 00:36 Комментировать

Полузащитник французской сборной Антуан Гризманн назвал любимых игроков немецкой национальной команды перед товарищеским матчем в Дортмунде.

«Мне очень нравится Флориан Виртц. Я считаю, что он играет на впечатляющем уровне. Ещё я люблю игру Йозуа Киммиха. Он будто генерал немецкой команды. Он всё делает хорошо. Может сыграть справа или на фланге. Йозуа — лидер этой сборной», - рассказал игрок мадридского «Атлетико» на предматчевой пресс-конференции.

Сборные Германии и Франции проведут товарищеский матч во вторник, 12 сентября. Перед этой встречей немцы остались без главного тренера после отставки Ханса-Дитера Флика.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Антуан Гризманн
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