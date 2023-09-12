Ван Галь: Для меня честь быть кандидатом на пост тренера сборной Германии

Знаменитый тренер Луи ван Галь вновь прокомментривал слухи о возможном назначении на пост наставника немецкой национальной команды.

«Для меня большая честь быть среди кандидатов. Однако ни один иностранец прежде не был главный тренером сборной Германии», - приводит слова специалиста журналиста Флориан Плеттенберг. Напомним, что с декабря прошлого года ван Галь не приступал к тренерской работе, уйдя с поста наставника сборной Нидерландов.

После поражения от Японии со счётом 1:4 руководство немецкого футбола уволило Ханса-Дитера Флика. Хозяева предстоящего чемпионата Европы не смогли выиграть последние пять товарищеских матча, ранее вылетев с ЧМ-2022 после группового этапа.

Недавно журналист из Германии Робин Майер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном будущем главном тренере четырёхкратных чемпионов мира.