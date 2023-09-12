Сборная Португалии одержала рекордную победу в своей истории

Победа сборной Португалии над Люксембургом в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2024 стала исторической для обеих сборных.

Подопечные Роберто Мартинеса выиграли домашнюю встречу со счётом 9:0. Для пиренейцев эта победа стала самой крупной в истории. Прежде португальцы не выигрывали с разницей более чем в восемь голов.

Люксембург в четвёртый раз в истории проиграл со столь крупным счётом, что стало повторением их худшего результата. Ранее 0:9 «красные львы» уступали Германии (в 1936 году) и дважды Англии (в 1960 и 1982 годах).

Сборная Португалии одержала шестую победу в шести матчах и оторвалась от третьего места на восемь очков. С разницей забитых мячей 24:0 команда Мартинеса приблизилась к выходу на Евро-2024.