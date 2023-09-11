Сборная Словакии разгромила команду Лихтенштейна, забив все голы к шестой минуте

В группе J квалификации Евро-2024 сборная Словакии принимала аутсайдеров из Лихтенштейна. Команды не сыграли и шести минут, как гости уже были разгромлены. Давид Ганцко, Ондрей Дуда и Роберт Мак стали авторами голевых ударов - 3:0.
Словаки вышли на чистое второе место и опережают ближайшего конкурента на три очка, впереди Португалия с отрывом в пять баллов.
Протокол игры
|(1:0) Ганцко Давид1'
|(2:0) Дуда Ондрей3'
|(3:0) Мак Роберт6'
Дубравка Мартин•Томич Михал 45'69' (Тупта Любомир (69') •Дьомбер Норберт•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид86' (Вернон де Марко (86') • 87'Дуда Ондрей77' (Грошовски Патрик (77') • 78'Лоботка Станислав77' (Беро Матуш (77') •Бенеш Ласло•Мак Роберт69' (Пекарик Петер (69') •Боженик Роберт•Гараслин Лукаш
Бюхель Бенджамин•Бек Никлас•Трабер Ларс•Малин Андреас90' (Марксер Мартин (90') •Вольфингер Сандро63' (Майер Ливио (63') •Люхингер Зимон90' (Хаас Колин (90') •Визер Сандро• 28'Зеле Арон•Гёппель Максимилиан•Саглам Ферхат73' (Severin Schlegel (73') •Саланович Деннис63' (Нетцер Андрин (63')
11 сентября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".
Бан пользователя