Сборная Словакии разгромила команду Лихтенштейна, забив все голы к шестой минуте

В группе J квалификации Евро-2024 сборная Словакии принимала аутсайдеров из Лихтенштейна. Команды не сыграли и шести минут, как гости уже были разгромлены. Давид Ганцко, Ондрей Дуда и Роберт Мак стали авторами голевых ударов - 3:0.

Словаки вышли на чистое второе место и опережают ближайшего конкурента на три очка, впереди Португалия с отрывом в пять баллов.