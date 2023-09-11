Сборная Уэльса вернулась в борьбу за выход на Евро, обыграв Латвию

В самой запутанной отборочной группе D чемпионата Европы играли аутсайдеры, Латвия и Уэльс. Британцы выглядели гораздо увереннее противника и заслуженно победили со счетом 2:0. Первый результативный удар с пенальти нанес Аарон Ремзи. В концовке поставил точку Дэвид Брукс.
Латвийцы проиграли все матчи. У команд Уэльса и Армении по 7 очков, у Хорватии и Турции - по 10.
Протокол игры
29' Ремзи Аарон (0:1)
89' Брукс Дэвид (0:2)
Озолс Роберт•Савалниекс Робертс• 59'Дубра Каспар• 27'Черномордийс Антонийс•Цыганик Андрей•Эмсис Эдуард• 78'Кристерс Тоберс• 90'Яунземс Алвис86' (Дашкевич Эдуард (86') •Кроллис Раймондс•Икауниекс Янис• 64'Робертс Улдрикис86' (Регжа Марко (86')
11 сентября. Стадион "Сконто" (Рига).
Бан пользователя