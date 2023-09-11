Сборная Уэльса вернулась в борьбу за выход на Евро, обыграв Латвию

В самой запутанной отборочной группе D чемпионата Европы играли аутсайдеры, Латвия и Уэльс. Британцы выглядели гораздо увереннее противника и заслуженно победили со счетом 2:0. Первый результативный удар с пенальти нанес Аарон Ремзи. В концовке поставил точку Дэвид Брукс.

Латвийцы проиграли все матчи. У команд Уэльса и Армении по 7 очков, у Хорватии и Турции - по 10.