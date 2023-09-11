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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Португалии забила 9 мячей конкурентам из Люксембурга

11 Сентября 2023 • 23:46 Комментировать (1)
Португалия
9:0
Люксембург
окончен

В группе J квалификации Евро-2024 встретились лидеры, сборные Португалии и Люксембурга. Несмотря на турнирную ситуацию игра завершилась форменным разгромом гостей - 9:0. Гонсалу Инасиу здорово сыграл головой и открыл счет. Вскоре Гонсалу Рамуш без помех расстреливал ворота - 2:0. Он же вскоре разобрался с обороной и оформил дубль. Плотный удар Диогу Жоты остановила перекладина. Инасиу остался без опеки на линии вратарской и спокойно головой переправил мяч в цель - 4:0.

Жота после перерыва реализовал выход один на один. Рикарду Орта в касание забил шестой мяч. После серии рикошетов Жота метров с 10 послал мяч в сетку. Бруну Фернандеш получил чудо-пас из глубины поля и также попал в цель. А точку поставил Жоау Фелиш шикарным ударом - 9:0.

Португалия набрала 18 очков, у соперника - 10.

Протокол игры  
Португалия9:0Люксембург
(1:0) Инасиу Гонсалу12'  
(2:0) Рамуш Гонсалу18'  
(3:0) Рамуш Гонсалу34'  
(4:0) Инасиу Гонсалу45'  
(5:0) Жота Диогу57'  
(6:0) Орта Рикарду67'  
(7:0) Жота Диогу77'  
(8:0) Фернандеш Бруну83'  
(9:0) Фелиш Жоау88'  
Кошта ДиогуСемеду Нелсон 60' (Фелиш Жоау ( 60') Диаш РубенИнасиу ГонсалуДалот ДиогуФернандеш БрунуДанилу Перейра 75' (Отавио Эдмилсон ( 75') Силва Бернарду 60' (Канселу Жоау ( 60') Жота ДиогуРамуш Гонсалу 60' (Орта Рикарду ( 60') Леау Рафаэл 75' (Невеш Рубен ( 75')
Запасные: Гомеш ТотиПатрисиу РуйПальинья ЖоауСа ЖозеНету ПедруВитинья IIСилва Антониу
Морис АнтониЖанс ЛоранШано Максим 78' (Корач Сеид ( 78') Махмутович Энес  66'Бонерт Флориан 46' (Тилль Себастьян ( 46') Пинту Мика 54' (Тиль Венсан ( 54'  55') Боргес Санчес ИвандроРупиль Тимоте 46' (Карлсон Дирк ( 46') Баррейро ЛеандроСинани ДанелКурчи Алессио 46' (Герсон Ларс ( 46'  76')
Запасные: Мартинс МарвинДардари АйманАйкен СофианКардосо Тьяго ПерейраЭлшан ЛеонДжогович ЭлдинЩон Ральф
11 сентября. Стадион "Алгарве" (Фаро).

 

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Комментарии (1)
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Alex1972
12 Сентября 2023 в 00:02
Праздник для Португалии.. И кошмар для Авейру.. Это точно.. А-ха-ха-ха.. 😂..
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