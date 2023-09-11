Сборная Португалии забила 9 мячей конкурентам из Люксембурга

В группе J квалификации Евро-2024 встретились лидеры, сборные Португалии и Люксембурга. Несмотря на турнирную ситуацию игра завершилась форменным разгромом гостей - 9:0. Гонсалу Инасиу здорово сыграл головой и открыл счет. Вскоре Гонсалу Рамуш без помех расстреливал ворота - 2:0. Он же вскоре разобрался с обороной и оформил дубль. Плотный удар Диогу Жоты остановила перекладина. Инасиу остался без опеки на линии вратарской и спокойно головой переправил мяч в цель - 4:0.

Жота после перерыва реализовал выход один на один. Рикарду Орта в касание забил шестой мяч. После серии рикошетов Жота метров с 10 послал мяч в сетку. Бруну Фернандеш получил чудо-пас из глубины поля и также попал в цель. А точку поставил Жоау Фелиш шикарным ударом - 9:0.

Португалия набрала 18 очков, у соперника - 10.