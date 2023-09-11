Сборная Исландии вымучила победу в игре с командой Боснии и Герцеговины

В отборочной группе J Евро-2024 сборные Исландии и Боснии и Герцеговины бились едва ли не за последний шанс остаться в реальной борьбе за выход в финальную стадию. «Викинги» откровенно разочаровали, нанеся всего три удара по воротам при десятке попыток у соперника. В первом тайме был только один момент, хороший удар Эрмедина Демировича был блокирован. Эдин Джеко имел супершанс после подачи со стандарта, но с нескольких метров был нанесен неточный удар.

Несмотря на ход игры, хозяева дотерпели и вырвали победу в самой концовке. Альфред Финнбогасон по сути затолкал мяч в сетку ворот - 1:0.

Команды делят четвертое место, имея по шесть очков.