Сборная Исландии вымучила победу в игре с командой Боснии и Герцеговины

В отборочной группе J Евро-2024 сборные Исландии и Боснии и Герцеговины бились едва ли не за последний шанс остаться в реальной борьбе за выход в финальную стадию. «Викинги» откровенно разочаровали, нанеся всего три удара по воротам при десятке попыток у соперника. В первом тайме был только один момент, хороший удар Эрмедина Демировича был блокирован. Эдин Джеко имел супершанс после подачи со стандарта, но с нескольких метров был нанесен неточный удар.
Несмотря на ход игры, хозяева дотерпели и вырвали победу в самой концовке. Альфред Финнбогасон по сути затолкал мяч в сетку ворот - 1:0.
Команды делят четвертое место, имея по шесть очков.
Протокол игры
|(1:0) Финнбогасон Альфред90'
Рунарссон Рунар•Сампстед Альфонс•Херманнссон Хьёртур•Палссон Виктор•Финнссон Кольбейн•Гудмундссон Йоханн•Траустасон Арнор• 70'Виллюмссон Виллюм76' (Финнбогасон Альфред (76') •Андерсон Микаэль76' (Торстейнссон Йон (76') •Оскарссон Орри•Харальдссон Хакон-Арнар
Шехич Ибрагим•Хаджикадунич Деннис• 30'Миличевич Хрвое• 81'Колашинац Сеад•Дедич Амар86' (Чивич Эльдар (86') •Крунич Раде•Тахирович Бенджамин81' (Менало Лука (81') •Хаджиахметович Амир67' (Пьянич Миралем (67') •Газибегович Юсуф81' (Билбия Неманья (81') •Джеко Эдин•Демирович Эрмедин67' (Кодро Кенан (67')
11 сентября. Стадион "Лаугардалсвёллур".
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