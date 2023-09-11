Главный тренер сборной Армении высказался о поражении от сборной Хорватии

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился эмоциями после поражения от сборной Хорватии (0:1) в отборочном матче чемпионата Европы 2024 года.

Специалист считает, что его команде не хватило мастерства, к тому же игрокам было тяжело восстановиться после матча со сборной Турции, который прошёл три дня назад.

«Я горжусь тем, что тренирую этих ребят. Я прошу и призываю всех не критиковать этих ребят. Мы должны их поддержать, потому что сегодня ребята выросли», — цитирует Петракова News.am.

После пяти игр армяне занимают третье место в своей группе с семью очками в активе.