Журналист из Германии Робин Майер в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном будущем главном тренере немецкой сборной.

- Я думаю, что много факторов говорят о том, что главным тренером сборной будет Юлиан Нагельсманн. Он был очень успешен в «Хоффенхайме» и хоть его и уволили из «Баварии», он остается очень сильным тренером. Думаю, что это хороший выбор для сборной. Также многие говорят об Оливере Гласнере, который приводил «Айнтрахт» к победе в Лиге Европы. Что же касается меня, то я не уверен, что это подходящий выбор для сборной. Что же касается меня, то мне нравится идея назначения Руди Феллера временным тренером сборной Германии. У него отличный багаж знаний и опыт работы со сборной Германии более 20-и лет назад. Уверен, что он может помочь команде добиться успеха на домашнем чемпионате Европы. Команде нужен тренер, который сможет всех объединить ради одной цели и у которого есть большой опыт.

Напомним, что после неудачных результатов в товарищеских матчах с поста главного тренера сборной Германии был уволен Ханс-Дитер Флик.