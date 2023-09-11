Сборная Армении не смогла отобрать очки у хорватов

Сборные Армении и Хорватии провели отборочный матч Евро-2024. Победитель настигал турецких конкурентов на вершине таблицы. И сегодня армянская сборная была далека от триумфа, так как противник был сильнее во всем. Уже в дебюте Андрей Крамарич головой прицельно замкнул навесную передачу. Гол отменили из-за офсайда, но проверка показала, что арбитр ошибся, и хорваты повели. На 45-й минуте Иван Перишич, казалось, бил наверняка, но вратарь выручил. После перерыва Крамарич дважды упустил свои шансы, а Перишич не смог пробить голкипера. Йосип Станишич с линии штрафной направил мяч в сантиметрах от девятки. В концовке Перишич и Йосип Муса били с нескольких метров, и снова неудачно.

Тем не менее, хорваты победили и набрали 10 очков, столько же очков у Турции, армяне набрали семь пунктов.