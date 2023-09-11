Сборная Португалии без Роналду назвала состав на игру с Люксембургом

Сборные Португалии и Люксембурга встречаются в рамках 6 тура отбора на Евро-2024. Менее чем за час до игры обе команды представили свои стартовые составы.

Португалия: Кошта, Семеду, Диаш, Иньясиу, Дало, Данило Перейра, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Диогу Жота, Леау, Рамуш;

Люксембург: Морис, Бонер, Янс, Шано, Махмутович, Пинту, Борджес Санчес, Рупил, Баррейро, Синани, Курчи.

Перед игрой португальцы – единоличные лидеры группы J. У команды 15 очков, а сборная Люксембурга на равных сражается с командой Словакии и делит с ней второе место – у обеих сборных по 10 баллов.

Отметим, что в составе «европейских бразильцев» не будет Криштиану Роналду. Ранее сообщалось, что форвард «Аль-Насра» перебрал жёлтых карточек.

Текстовую трансляцию матча проводит LiveResult.ru.