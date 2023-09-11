Адиев: «Я не уйду из сборной Казахстана»

Наставник сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о возможном переезде в Россию.

«Из России были и предложения, и разговоры. Сейчас сложный период. Какое бы предложение мне сейчас ни поступило, я не встану и не уйду из сборной Казахстана. У меня есть обязательства перед страной и людьми», — приводит слова Адиева «Чемпионат».

Специалист добавил, что разговоры о будущем можно будет вести только после окончания отборочного цикла чемпионата Европы – 2024, ведь сейчас у Казахстана впервые появился хороший шанс.

После шести туров сборная Казахстана занимает четвертое место в турнирной таблице отборочного раунда Евро-2024, набрав 12 очков.