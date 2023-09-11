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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Фёллер не будет тренером сборной Германии на Евро-2024

11 Сентября 2023 • 20:20 Комментировать

После отставки Ханса-Дитера Флика руководить сборной Германии во вторничном товарищеском матче против Франции будет легендарный Руди Фёллер. У 63-летнего специалиста спросили, может ли случиться так, что именно он будет рулевым Бундестим на домашнем чемпионате Европы.

«Нет, завтра – одноразовое событие», - сказал Фёллер, чьи слова приводит Sport1.

Германия будет принимать чемпионат Европы в июне-июле 2024 года.

Напомним, что Флик был уволен с должности рулевого сборной Германии на следующий день после поражения команды от Японии со счётом 1:4.

​Флик – первый тренер в истории сборной Германии, которого уволили

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Руди Фёллер
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