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Чемпионат Европы по футболу 2024

Португалия - Лихтенштейн: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:0

11 Сентября 2023 • 21:15 Комментировать
Португалия
6:0
Люксембург
1 1.10 X 11.50 2 27.00
2-й тайм

Сборные Португалии и Лихтенштейна проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Португалия6:0Люксембург
(1:0) Инасиу Гонсалу12' 
(2:0) Рамуш Гонсалу18' 
(3:0) Рамуш Гонсалу34' 
(4:0) Инасиу Гонсалу45' 
(5:0) Жота Диогу57' 
(6:0) Орта Рикарду67' 
Кошта ДиогуСемеду Нелсон 60' (Фелиш Жоау ( 60') Диаш РубенИнасиу ГонсалуДалот ДиогуФернандеш БрунуДанилу ПерейраСилва Бернарду 60' (Канселу Жоау ( 60') Жота ДиогуРамуш Гонсалу 60' (Орта Рикарду ( 60') Леау Рафаэл
Запасные: Гомеш ТотиПатрисиу РуйПальинья ЖоауСа ЖозеНевеш РубенНету ПедруВитинья IIОтавио ЭдмилсонСилва Антониу
Морис АнтониЖанс ЛоранШано МаксимМахмутович Энес  66'Бонерт Флориан 46' (Тилль Себастьян ( 46') Пинту Мика 54' (Тиль Венсан ( 54'  55') Боргес Санчес ИвандроРупиль Тимоте 46' (Карлсон Дирк ( 46') Баррейро ЛеандроСинани ДанелКурчи Алессио 46' (Герсон Ларс ( 46')
Запасные: Мартинс МарвинДардари АйманКорач СеидАйкен СофианКардосо Тьяго ПерейраЭлшан ЛеонДжогович ЭлдинЩон Ральф
11 сентября. Стадион "Алгарве" (Фаро).
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