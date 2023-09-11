Португалия - Лихтенштейн: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:0

Сборные Португалии и Лихтенштейна проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Португалия - Люксембург
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Протокол игры
|(1:0) Инасиу Гонсалу12'
|(2:0) Рамуш Гонсалу18'
|(3:0) Рамуш Гонсалу34'
|(4:0) Инасиу Гонсалу45'
|(5:0) Жота Диогу57'
|(6:0) Орта Рикарду67'
Кошта Диогу•Семеду Нелсон60' (Фелиш Жоау (60') •Диаш Рубен•Инасиу Гонсалу•Далот Диогу•Фернандеш Бруну•Данилу Перейра•Силва Бернарду60' (Канселу Жоау (60') •Жота Диогу•Рамуш Гонсалу60' (Орта Рикарду (60') •Леау Рафаэл
Морис Антони•Жанс Лоран•Шано Максим•Махмутович Энес• 66'Бонерт Флориан46' (Тилль Себастьян (46') •Пинту Мика54' (Тиль Венсан (54') • 55'Боргес Санчес Ивандро•Рупиль Тимоте46' (Карлсон Дирк (46') •Баррейро Леандро•Синани Данел•Курчи Алессио46' (Герсон Ларс (46')
11 сентября. Стадион "Алгарве" (Фаро).
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