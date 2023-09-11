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Армения - Хорватия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

11 Сентября 2023 • 18:30 Комментировать
Армения
...
Хорватия
1 9.00 X 4.80 2 1.40
Через 0 ч. 10 мин.

Сборные Армении и Хорватии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Армения0:0Хорватия
Чанчаревич ОгньенАрутюнян ГеоргийЧалышир АндреМкртчян СтепаТикнизян НаирИву УгучуквуДашян АртакБичахчян ВаанРанос Грант-ЛеонСперцян ЭдуардСелараян Лукас
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрПилоян ЭрикОганесян КамоВосканян ТаронБриаско-Балекян НорбертоСеробян АртурАдамян Саркис
Ливакович ДоминикСтанишич ЙосипШутало ЙосипГвардиол ЙошкоБаришич БорнаМодрич ЛукаБрозович МарселоИванушец ЛукаКрамарич АндрейПеткович БруноПеришич Иван
Запасные: Соса БорнаВлашич НиколаЛабрович НедилькоПашалич МариоФриган МатияМуса ПетарКовачич МатеоЮранович ЙосипМайер ЛовроЭрлич МартинИвушич Ивица
11 сентября. Стадион "Республиканский стадион".
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