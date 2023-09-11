Армения - Хорватия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Армении и Хорватии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Армения - Хорватия
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Протокол игры
Чанчаревич Огньен•Арутюнян Георгий•Чалышир Андре•Мкртчян Степа•Тикнизян Наир•Иву Угучукву•Дашян Артак•Бичахчян Ваан•Ранос Грант-Леон•Сперцян Эдуард•Селараян Лукас
Ливакович Доминик•Станишич Йосип•Шутало Йосип•Гвардиол Йошко•Баришич Борна•Модрич Лука•Брозович Марсело•Иванушец Лука•Крамарич Андрей•Петкович Бруно•Перишич Иван
11 сентября. Стадион "Республиканский стадион".
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