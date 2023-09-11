​Тикнизян и Сперцян в основе: Сборные Армении и Хорватии назвали составы

В понедельник вечером в отборе на чемпионат Европы – 2024 пересекутся сборные Армении и Хорватии.

Рулевой армянской национальной команды Александр Петраков включил в стартовый состав таких игроков: Чанчаревич, Арутюнян, Чалышир, Мкртчян, Тикнизян, Иву, Дашян, Бичахчян, Ранос, Сперцян, Селараян.

Наставник хорватской сборной Златко Далич, в свою очередь, выбрал следующих исполнителей: Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Баришич, Модрич, Брозович, Иванушец, Крамарич, Петкович, Перишич.

Матч между сборными Армении и Хорватии стартует в 19:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.