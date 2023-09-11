​Мудрик в порядке – он может сыграть с Италией

В концовке субботнего матча против Англии вингер сборной Украины (ничья 1:1) Михаил Мудрик по итогам забега с Кайлом Уокером оказался на газоне. Из-за мышечной проблемы 22-летнего украинского вингера пришлось менять.

Впрочем, Мудрик в порядке – в воскресенье он принял участие в восстановительной тренировке. Футболист готов помочь сборной Украины в матче против Италии, пишет Evening Standard. Это хорошая новость для «Челси», учитывая серьёзные кадровые проблемы команды.

Матч отбора на чемпионат Европы между сборными Италии и Украины пройдёт на «Сан-Сиро» во вторник, 12 сентября.