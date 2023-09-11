Сборная Германии ищет нового тренера после того, как Ханс-Дитер Флик был отправлен в отставку. Как сообщает TodoFichaes, Немецкий футбольный союз контактировал с Зинедином Зиданом, но 51-летний специалист отказался от предложения.

Отмечается, что Зидан согласился бы возглавить только сборную Франции. В настоящий же момент экс-тренер «Реала» хочет оказаться в топ-клубе. Зидан находится без тренерской работы уже более двух лет.

Также источник отмечает, что Немецкий футбольный союз вступил в переговоры с Луи ван Галем. После чемпионата мира – 2022 он ушёл из сборной Нидерландов.

​Ван Галь намекнул, что может возглавить сборную Германии