​Сантуша увольняют из сборной Польши

Польский футбольный союз уже принял решение об увольнении Фернанду Сантуша с должности главного тренера национальной команды. Об этом рассказывает B24 со ссылкой на журналиста Мацея Иваньски.

Напомним, что в воскресенье сборная Польши проиграла в гостях у Албании со счётом 0:2. На текущий момент поляки занимают четвёртое место в своей отборочной группе (6 очков в пяти играх). Выше идут Молдова (8 очков в пяти играх), Чехия (8 очков в четырёх играх) и Албания (10 очков в пяти играх).

Фернанду Сантуш принял сборную Польши в январе. Ранее он на протяжении долгих лет работал со сборной Португалии.