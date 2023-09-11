Рангник: «Меня не интересует работа в сборной Германии»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дал понять, что не собирается возглавлять национальную команду Германии. Напомним, «бундестим» остались без наставника после увольнения Ханса-Дитера Флика. Команда недавно проиграла Японии в товарищеском матче (1:4).

«Меня не интересует работа в сборной Германии. 14 месяцев назад я принял решение взяться за работу в сборной Австрии и помочь команде квалифицироваться на чемпионат Европы. Всё остальное меня не касается», – заявил Рангник на пресс-конференции.

Рангник до работы в сборной Австрии недолгое время возглавлял «Манчестер Юнайтед».