Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Рангник: «Меня не интересует работа в сборной Германии»

11 Сентября 2023 • 13:58 Комментировать

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник дал понять, что не собирается возглавлять национальную команду Германии. Напомним, «бундестим» остались без наставника после увольнения Ханса-Дитера Флика. Команда недавно проиграла Японии в товарищеском матче (1:4).

«Меня не интересует работа в сборной Германии. 14 месяцев назад я принял решение взяться за работу в сборной Австрии и помочь команде квалифицироваться на чемпионат Европы. Всё остальное меня не касается», – заявил Рангник на пресс-конференции.

Рангник до работы в сборной Австрии недолгое время возглавлял «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Ральф Рангник Сборная Австрии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
11.09.23 в 19:00
Армения Армения
Хорватия Хорватия
9.00 4.90 1.40
Видео
11.09.23 в 21:45
Исландия Исландия
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
2.80 3.10 2.80
Видео
11.09.23 в 21:45
Латвия Латвия
Уэльс Уэльс
8.60 4.90 1.41
Видео
11.09.23 в 21:45
Португалия Португалия
Люксембург Люксембург
1.05 16.00 60.00
Видео
11.09.23 в 21:45
Словакия Словакия
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.05 17.00 45.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Сентября
14:24 · Чемпионат Европы 2024
​Сантуша увольняют из сборной Польши
13:58 · Чемпионат Европы 2024
Рангник: «Меня не интересует работа в сборной Германии»
09:52 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт: «Дважды отговаривал Уокера от ухода из сборной Англии»
08:51 · Чемпионат Европы 2024
Гюндоган отреагировал на увольнение главного тренера сборной Германии
08:08 · Чемпионат Европы 2024
Шевченко оценил результат матча Украина - Англия
02:27 · Чемпионат Европы 2024
​Сборная Нидерландов пропустила самый быстрый гол с пенальти в своей истории
02:00 · Чемпионат Европы 2024
Фёллер будет руководить немецкой сборной в матче с Францией
01:04 · Англия. Премьер-лига
Пикфорд: «Уокер – лучший правый защитник в мире»
10 Сентября
23:50 · Чемпионат Европы 2024
Гол Даку помог сборной Албании обыграть поляков и возглавить группу 1
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Греции забила 5 мячей Гибралтару
23:44 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Словении предсказуемо разгромила Сан-Марино
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов добыла волевую победу над Ирландией
23:41 · Чемпионат Европы 2024
Хет-трик Митровича за тайм позволил сборной Сербии победить в Литве 1
23:29 · Чемпионат Европы 2024
Дюмфрис – явный лидер сборной Нидерландов по результативным действиям с начала 2022 года
23:03 · Чемпионат Европы 2024
​Швеция – Австрия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 12 сентября 2023
Все новости