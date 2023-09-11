Саутгейт: «Дважды отговаривал Уокера от ухода из сборной Англии»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, как отговаривал защитника «Манчестер Сити» Кайла Уокера от ухода из национальной команды.

«Я два раза отговаривал Кайла от ухода. Это было после чемпионатов Европы и мира. Думаю, он не пожалел, что остался. Уокер – игрок мирового уровня на своей позиции. Наверное, Кайл не осознавал, насколько важен для нас», - передает слова специалиста Goal.com.

Уокер защищает цвета национальной команды с 2011 года. В общей сложности латераль принял участие в 77 поединках за сборную страны, в которых отметился одним забитым мячом и девятью голевыми передачами.