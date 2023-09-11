Гюндоган отреагировал на увольнение главного тренера сборной Германии

Хавбек сборной Германии Илкай Гюндоган отреагировал на увольнение Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера национальной команды.

«Хочу выразить благодарность за время, проведенное в команде. Флик – отличный специалист и человек. Очень жаль, что мы не смогли ответить взаимностью на его огромное доверие к нам. Как сборная мы продолжим становиться сильнее и постараемся успешно выступить на домашнем чемпионате Европы. Желаю Хансу-Дитеру всего самого лучшего», - гласит сообщение полузащитника в социальных сетях.

Напомним, что в последнем товарищеском матче сборная Германии разгромно проиграла Японии со счетом 1:4.