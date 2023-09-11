Шевченко оценил результат матча Украина - Англия

Легендарный нападающий киевского «Динамо» и «Милана» Андрей Шевченко прокомментировал результат недавнего матча квалификации чемпионата Европы – 2024 между сборными Украины и Англии. Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Поздравляю команду Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой. Невероятная концентрация и командная самоотдача! Болеем за наших», - гласит сообщение Шевченко в социальных сетях.

После четырех сыгранных поединков сборная Украины набрала семь баллов и занимает второе место в турнирной таблице.