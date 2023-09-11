​Сборная Нидерландов пропустила самый быстрый гол с пенальти в своей истории

Сборная Нидерландов одержала волевую победу в игре с ирландцами, продолжая сражаться за путевку на чемпионат Европы. Все начиналось для «оранжевых» совсем плохо - уже на четвертой минуте матча они пропустили с пенальти.

Это случилось на 187-й секунде игры - и, как выяснилось, еще ни разу в своей истории нидерландцы не пропускали столь быстро с пенальти в официальном матче.

В своем следующем матче Нидерланды сыграют со сборной Франции, это случится тринадцатого октября. В настоящий момент сборная Нидерландов уступает французам шесть очков, имея при этом матч в запасе.