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​Сборная Нидерландов пропустила самый быстрый гол с пенальти в своей истории

11 Сентября 2023 • 02:27 Комментировать
Ирландия
1:2
Нидерланды
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Сборная Нидерландов одержала волевую победу в игре с ирландцами, продолжая сражаться за путевку на чемпионат Европы. Все начиналось для «оранжевых» совсем плохо - уже на четвертой минуте матча они пропустили с пенальти.

Это случилось на 187-й секунде игры - и, как выяснилось, еще ни разу в своей истории нидерландцы не пропускали столь быстро с пенальти в официальном матче.

В своем следующем матче Нидерланды сыграют со сборной Франции, это случится тринадцатого октября. В настоящий момент сборная Нидерландов уступает французам шесть очков, имея при этом матч в запасе.


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Сборная Ирландии сборная Нидерландов
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